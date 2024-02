Piazza Umberto, altre auto distrutte: la denuncia sui social. «Danni per 1.500 euro, non c’è pace»

La notizia della disavventura capitata alla 54enne avvocata civilista di Bari, Mariella Leone, che lunedì pomeriggio ha trovato la sua auto, parcheggiata vicino casa, con il finestrino posteriore infranto scatena una reazione indignata dei residenti di piazza Umberto.

Sono tantissime le testimonianze di solidarietà che la professionista barese ha ricevuto anche da chi, negli ultimi tempi, ha subito le stesse sorti. «Mi dispiace Mariella, sempre a piazza Umberto a me è successo 2 volte, senza motivo e ho un'auto per nulla interessante», le scrive su Facebook la sua amica Giada B. e sembra che non siano stati questi gli unici episodi registrati in quella zona centralissima di Bari. «Ultimamente tante auto in sosta danneggiate», le scrive Melissa.

In realtà di situazioni come queste ce ne sono state tantissime in quella parte del quartiere murattiano ma il problema è legato al fatto che poca gente denuncia l’accaduto per paura di esporsi temendo maggiori ritorsioni. «Bisognerebbe spiegare a tutti che è necessario denunciare e non fare gli struzzi. La città è casa nostra e va preservata e tutelata come tutte le cose a cui ci si tiene», dice, molto rammaricata, l’avvocato Leone, che aggiunge: «Sotto al mio post sono stati pubblicati riferimenti a tanti altri episodi simili a quelli che io ho denunciato, come quello accaduto ad un’altra mia collega che è stata aggredita in pieno giorno.

Gli episodi denunciati sui social

Vorrei capire perché le vittime di questi fattacci non prendono coraggio e denunciano le vicende. Io ci ho messo la faccia perché il mio senso civico me lo impone».

Forse la denuncia di Mariella qualcosa ha smosso, perché sotto il suo commento qualcun altro ha trovato il coraggio di denunciare quanto gli è successo, come Valeria A., che fa sapere che «l’1/1/2023 scorso trovai la fiancata della mia auto tutta rovinata con un danno di 1.500 euro». O come Giada B. che scrive: «Sempre in piazza Umberto a me è successo due volte, senza motivo ed ho un'auto per nulla interessante». Molto più sferzante è il commento agli episodi di Francesco M., secondo il quale «piazza Umberto, piazza Moro, piazza Cesare Battisti sono terra di nessuno, pieno di0 ubriachi fradici, questuanti, spacciatori, barboni. Questa teppaglia si è impadronita di queste piazze. Venerdì ho postato le foto di un ubriaco fradicio che urinava sulle scale dell'entrata della facoltà di Giurisprudenza.



