Rubano il monopattino a un bimbo autistico, la denuncia della mamma sui social: «Per Giorgio è difficile gestire queste situazioni»

Sono entrati senza farsi notare nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi-e presente al parco Due Giugno e hanno portato via un monopattino. Peccato che non fosse un mezzo qualunque, ma il monopattino di un ragazzino autistico, che si trovava lì con la propria famiglia per passare una serata spensierata assistendo ad uno degli spettacoli previsti in questi giorni per la chiusura dell’estate. Famiglia che invece ha finito per passare ore a cercare il mezzo rubato, invano.

Il racconto della mamma

A raccontare quanto accaduto nella serata di mercoledì è stata la mamma del piccolo Giorgio, che via social ha voluto condividere la sua disavventura, nella speranza che chi abbia portato via il mezzo capisca la situazione e decida di riportarlo indietro. «Poco fa – ha scritto nella serata di mercoledì la mamma - dentro la Biblioteca Dei Ragazzi-e Bari (che ringrazio di cuore per la collaborazione) al parco Due Giugno hanno rubato a mio figlio Giorgio un monopattino Oxelo». «Come molti di voi sanno - ha aggiunto - Giorgio è un bimbo nello spettro autistico, quindi è molto molto difficile per lui gestire queste situazioni peraltro abominevoli per chiunque.

Sono convinta che sia stato qualcuno che da fuori l’ha visto e si è intrufolato o magari, peggio, ci ha proprio seguiti, perché è un monopattino bello e di un certo valore».