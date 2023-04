Precipita dal settimo piano: imprenditore barese muore in Romania. Giallo sull'incidente. Aperta inchiesta per omicidio colposo. Si tratta di Antongiulio Olivieri, 37enne di Bari morto, dopo essere precipitato dal settimo piano di un appartamento di Deva, in Romania, sabato mattina.

Cosa è successo

Non sono ancora molto chiari i contorni della vicenda che ha portato alla morte dell'imprenditore barese, molto conosciuto in città. Sebbene la polizia non escluda nessuna strada, compresa quella dell'estremo gesto. Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane non fosse solo al momento dell'incidente: con lui anche la fidanzata che in quel momento si trovava in un'altra stanza. «Non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone», ha dichiarato un agente della polizia alla stampa locale.

Tuttavia sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.