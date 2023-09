Fiera del Levante, si cambia: l'edizione 2024 sarà ad ottobre. Intanto crescono visitatori e ricavi

Cala il sipario sull'edizione 2023 della Fiera del Levante e già si pensa a quella del prossimo anno. Con una certezza: si cambia periodo. La Campionaria di Bari non si terrà più a settembre, ma slitterà ad ottobre su proposta degli espositori. Una questione di clima: settembre è ancora troppo caldo per organizzare una manifestazione al chiuso. Meglio rinviare.

La richiesta degli espositori

«Una delle prime proposte che ho avuto, e accolto, dagli espositori è stata quella di spostare l'edizione 2024 di qualche settimana, per ragioni legate al clima.

Frulli ha evidenziato che occorre «gestire meglio alcune forme di comunicazione e gli spazi, e capire come deve essere l'offerta commerciale. Alcuni settori, come il mondo della casa e del mobile, devono tornare a essere centrali con un aumento degli espositori. Anche l'attività del food deve essere implementata, valorizzando di più i prodotti della nostra terra e l'agroalimentare». Frulli ha anche ricordato di voler «portare la Fiera del Levante a essere itinerante con il progetto Galleria delle nazioni, andando a procacciare attività fieristiche non solo in Italia ma anche nei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani».

Archiviata l'edizione 2023

«La presenza degli espositori, la nostra vera forza, è cresciuta del 16% rispetto alla media storica, toccando quota 311. Gli ingressi sono stati 208mila, il 5% in più sul dato storico, mentre i ricavi sono cresciuti del 23%», ha aggiunto Frulli nel corso della conferenza stampa. «I cittadini hanno dimostrato un forte attaccamento alla campionaria - ha aggiunto - e lo hanno dimostrato anche i visitatori arrivati dalle altre Regioni del Sud, in particolare Campania, Basilicata e Calabria». «L'affluenza si è concentrata nei weekend - ha detto Frulli -. Famiglie e ragazzi hanno affollato i padiglioni, per passare una giornata diversa. Il mio obiettivo era far trovare ordine, pulizia e sicurezza. Oltre che spazi ben organizzati, in modo che ogni settore avesse una collocazione precisa».