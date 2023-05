Eurovolley 2023: al PalaFlorio ottavi e quarti di finale. Decaro: «Per noi un onore»

Bari accoglierà una tappa dell'Eurovolley, i Campionati Europei Maschili 2023 di pallavolo al PalaFlorio dal 9 al 12 settembre prossimi con ottavi e quarti di finale. «Sarà per noi un onore e un grande piacere accogliere la nostra nazionale - ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - Sono sicuro che la città di Bari non farà mancare il suo tifo per mister De Giorgi e i suoi ragazzi». Questa mattina Decaro, infatti, ha incontrato a Palazzo di Città a Bari, il presidente nazionale Fipav Giuseppe Manfredi e l'ambassador della tappa, Lorenzo Bernardi, per presentare la fase barese del torneo continentale che avrà inizio a Bologna il 28 agosto e svelare la coppa dei campionati europei maschili 2023.

Il tour della coppa della vittoria del 2021

Per avvicinarsi all'evento nazionale è stata esposta a Bari, Polignano a Mare e Monopoli la coppa dei campionati Europei maschili, vinti dagli Azzurri della pallavolo nel 2021. «Nel frattempo sosterremo - ha aggiunto Decaro - tutti gli eventi promossi sui territori che puntano a coinvolgere i cittadini in questa fase di preparazione dei campionati oltre ad avvicinare adulti e bambini ai valori dello sport».

Le parole dell'assessore allo sport

«Siamo orgogliosi di ospitare a Bari le fasi dell’Europeo maschile di volley - ha detto Pietro Petruzzelli, assessore all'ambiente e allo sport del Comune di Bari - La pallavolo ha regalato tante medaglie e soddisfazioni all’Italia, creando nel pubblico grande partecipazione ed entusiasmo tant’è che quest’anno saremo il Paese che, per la prima volta in Europa, ospiterà sia gli Europei di volley maschili che quelli femminili».

La città di Bari, ha aggiunto, non perderà l'occasione «per accogliere con calore e gioia le squadre di pallavolo che troveranno una città e una regione in cui lo sport è in forte crescita».