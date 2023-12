Comunali, parla Michele Laforgia: «La mia candidatura non è divisiva»

«Tutti i sondaggi dimostrano che, nonostante il vento che soffia in Italia e nel mondo, a Bari i cittadini sembrano intenzionati a confermare la fiducia al centrosinistra. Merito anche del sindaco Decaro, della maggioranza uscente e del lavoro degli ultimi 20 anni». Lo ha detto l'avvocato Michele Laforgia nel corso della conferenza stampa sulle amministrative a Bari nel 2024, sulla sua possibile candidatura sostenuta dalla 'Convenzione, di cui fa parte 'La Giusta Causa', già presieduta dal penalista.

Laforgia, la conferenza stampa

«Inoltre- ha aggiunto - la mia candidatura non è minoritaria né divisiva.

Tutti i sondaggi dicono che è condivisa dagli elettori del centrosinistra e dello stesso Pd. Lo stesso Boccia l'ha definita un valore aggiunto». Laforgia ha quindi avvertito che «un atteggiamento di chiusura non è motivato né per noi né per gli elettori. Pretendere un passo indietro senza esplicitare le ragioni - ha chiarito - non solo non è rispettoso nei confronti delle forze politiche che hanno espresso questa candidatura e che vogliono andare avanti, ma non contribuirebbe a fare domani un passo avanti».

«Non sono e non siamo disposti a metterci alla ricerca di altri nomi, il centrosinistra - ha evidenziato - non ha bisogno di un casting ma di elaborare candidature e proposte per la città all'interno della coalizione». Laforgia ha chiarito che «non dobbiamo improvvisare un programma, ma tirare le fila dei ragionamenti che abbiamo fatto in questi anni. Continueremo il lavoro sulla città, in attesa della prossima convocazione del tavolo del centrosinistra, per il quale abbiamo chiesto regole scritte sia per la convocazione sia degli esiti. Confidiamo che governatore Emiliano, il sindaco Decaro e gli esponenti politici partecipino senza preclusioni»