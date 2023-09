Bari, si rompe la condotta: puzza sul lungomare e liquami sversati in mare

Un fortissimo cattivo odore ha avvolto ieri mattina il lungomare, dal molo di San Nicola a largo Giannella a Bari. A causarlo lo sversamento di liquami in mare dovuto alla rottura di una condotta fognaria in viale Japigia. L’Aqp ha dovuto procedere con un intervento emergenziale, facendo svuotare la condotta premente Diaz in mare, nel tratto tra largo Giannella e il molo San Nicola.

Stop ai bagni



In via prudenziale è scattato lo stop ai bagni a Pane e pomodoro: la polizia locale ha transennato la spiaggia e nella giornata di oggi arriveranno i primi risultati sull’analisi delle acque. Sempre entro la giornata di oggi è previsto lo svuotamento totale della condotta e la fine del rilascio in mare di reflui.

Aqp



«La rottura della condotta fognaria premente - spiegano dall’Aqp - è avvenuta domenica mattina in viale Japigia, in prossimità dell’incrocio con via Pitagora. Da subito i tecnici hanno provato a riparare il danno evitando lo svuotamento della condotta. Tuttavia l’operazione è risultata impraticabile a causa della complessità della rete fognaria».

Il rilascio in mare di parte dei liquami è stato circoscritto in corrispondenza di quattro paratie situate fra largo Giannella e il molo San Nicola, in un tratto di mare in cui è già vietata la balneazione. «L’interdizione di Pane e Pomodoro, quindi, è stata un’ulteriore precauzione in favore dei cittadini, nonostante i venti che soffiano da est spingono le correnti in direzione opposta rispetto alla spiaggia cittadina», concludono dall’Aqp. Nella giornata di oggi quindi si valuterà se rimuovere il divieto o meno: per il momento le transenne restano su Pane e pomodoro, negli ultimi giorni frequentata da centinaia di bagnanti soprattutto turisti.

