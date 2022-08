Commercio, corsa ai fondi anti-crisi. Bando del Comune: raddoppiate le richieste di finanziamento per progetti di attività commerciali

I commercianti di Bari ci provano a combattere la crisi puntando su nuovi servizi e organizzando anche iniziative per la città. Sono 43 le domande al bando "Un negozio non è solo un negozio" promosso dal Comune di Bari e che prevede contributi a fondo perduto fino a 50mila euro a fronte dell'impegno da parte dei negozi di realizzare attività, iniziative, eventi aperti a tutti. Alle 28 domande arrivate fino ai primi di agosto se ne sono aggiunte altre 15 che saranno valutate dalla commissione, già nominata, il 6 settembre.

Dalla prima tranche di domande ne sono state approvate 13. «Le prime risultanze del bando per il sostegno alle attività commerciali della città - sottolinea l'assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - ci restituiscono uno scenario promettente, segno che l'intuizione del programma d_Bari 2022-2024 è corretta: esiste in città una scena commerciale pronta ad accettare le sfide dell'innovazione».

I progetti presentati



I primi progetti che hanno avuto il via libera sono diversi tra loro. C'è l'AncheCinema che realizzerà il primo botteghino green ticket drive, destinato all'informazione e all'acquisto di biglietti per spettacoli organizzati in città: sarà aperto tutti i giorni, digitalizzato, accessibile e allestito con muschi assorbi-smog e piante. Il bar Artemisia gestito da Artes a Santo Spirito che aprirà una nuova sede nel rione Libertà, in quel corso Italia che invece negli ultimi anni si sta svuotando.



WelfarEat sarà unache promuove l'inserimento lavorativo di persone fragili. Poi c'è Bookswap di Atelier 27 con l'allestimento di una libreria all'interno del negozio. BoBo Studios aprirà una vetrina interattiva per avvicinare i giovani al mondo dell'arte. Ed ancora Barbara Maria Buono della tabaccheria nel quartiere Murat che punta a consolidare e potenziare l'offerta commerciale e a digitalizzare l'attività, ampliando la gamma dei servizi a sportello. Alla Portineria dove già vengono offerti servizi come il ricevimento di pacchi o deposito bagagli, saranno attivati nuovi servizi come il bike sharing, stampa e copia di documenti, un impianto per silent reunion - le riunioni virtuali. Il gran caffè Imbriani organizzerà eventi ed iniziative in cambio della ristrutturazione. L'idea progettuale di Sapori di mare consiste nella rifunzionalizzazione degli spazi interni del ristorante in via de Rossi 159. In cambio l'attività si impegna a realizzare una serie di eventi aperti al pubblico, alla presenza di medici, nutrizionisti e relatori esperti nel settore dell'alimentazione. Eventi con esperti di moda saranno organizzati anche dalla boutique di Nicola Milella in via Manzoni.

A Torre a mare si procederà con il restyling del locale On- Off in cambio di eventi sulla tradizione culinaria barese. Un laboratorio creativo di gioielli sarà realizzato da persone con disabilità al termine di un corso di formazione organizzato da Terrena. Il progetto di Urban, in via Nicolai 10, ha l'obiettivo di realizzare un parcheggio per monopattini incentivando quindi la mobilità sostenibile. I giardini di Frida in via Edmondo Caccuri si occuperà della riqualificazione e del recupero del giardino pubblico Michele Campione a Poggiofranco. Un'area molto frequentata dalle famiglie, ma che purtroppo non versa in buone condizioni, a causa dei vandali, dell'incuria e degli incivili.



«L'originalità e la qualità delle proposte progettuali ammesse a finanziamento aveva evidenziato l'assessore alle Politiche del lavoro Eugenio Di Sciascio - dimostrano una grande vitalità del settore del commercio locale».

I primi di settembre saranno valutate ulteriori 15 proposte: il progetto si pone l'obiettivo da un lato di aiutare il commercio che sta attraversando una profonda, dall'altro di offrire servizi ed eventi aperti alla città, per fare ravvivare strade e quartieri.

