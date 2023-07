Cantieri per 9 milioni di euro: così le strade del centro cambiano volto. La lista degli interventi

Nel 2024 quattro strade del centro cittadino e un tratto di via Amendola e via Postiglione cambieranno volto. Sono stati aggiudicati gli accordi quadro per il progetto esecutivo e i lavori in via Manzoni, via Argiro, via Calefati, via Putignani, via Amendola e via Postiglione, per un importo complessivo di poco meno di 9 milioni di euro. Sono quattro le aziende che concorreranno per via Manzoni, 5 per via Argiro e 4 per via Amendola.

Via Manzoni: il progetto



Nel dettaglio su via Manzoni si procederà con una riqualificazione e pedonalizzazione di tutti i nove isolati che diventeranno “in piano”: sarà eliminato quindi il dislivello tra marciapiede e carreggiata, sul modello di via Sparano. Il vialone sarà ricoperto da basole, utilizzando o le vecchie che si ritroveranno in buono stato sotto l’attuale asfalto, o delle nuove. Il cantiere inizierà dall’isolato centrale, altezza piazza Risorgimento, per poi proseguire ed estendersi tappa dopo tappa per tutta la strada. Non ci sarà quindi una chiusura completa della strada nello stesso momento. L’intervento prevederà anche la nuova illuminazione, spazi verdi e panchine.

In un primo momento il Comune aveva pensato di procedere prima con una pedonalizzazione “light” utilizzando solo arredi urbani per chiudere la strada. Ma, una volta ottenuti questi fondi Pnrr, ha deciso di concentrarsi su una progettazione complessiva e definitiva di chiusura al traffico. I lavori dovranno partire nel 2024 e concludersi nel 2026.

Via Argiro

Stesse tempistiche per il cantiere in via Argiro, via Calefati, via Putignani. Nella seconda strada pedonale del centro cittadino si procederà con l’eliminazione dei marciapiedi e la sistemazione dell’intera strada su un unico livello. Saranno posizionate delle basole a vista nella parte centrale e della pietra bianca sui laterali. Previste anche delle isole verdi, sul modello di via Sparano.

Le altre strade

In via Calefati e via Putignani (esclusivamente negli isolati compresi tra via Sparano e via Argiro) si procederà invece con un allargamento dei marciapiedi e una sistemazione degli incroci. Questo in vista di una futura pedonalizzazione complessiva del quadrilatero, progetto però non incluso nell’attuale gara.



Ed infine due milioni e 100mila euro dei 9 milioni complessivi sono previsti per via Amendola (tratto di strada tra viale Einaudi e via Postiglione) e la stessa via Postiglione: si procederà con la sistemazione dei marciapiedi che saranno ampliati, la realizzazione di una pista ciclabile e di aiuole verdi sui lati. Non ci sarà l’allargamento a quattro corsie come è stato fatto per la restante parte di via Amendola. La nuova pista ciclabile si collegherà poi con quella di viale Unità di Italia, creando un unico percorso. Sarà realizzata anche una rotatoria all’altezza di via Omodeo.

Nell’ambito dello stesso bando Pnrr al quale ha partecipato il Comune, rientravano gli 11 milioni di euro (il progetto complessivo è da 16 milioni di euro) per il parco della Rinascita dell’ex Fibronit. Anche in questo caso si è conclusa la gara: due le offerte ricevute. Nel nuovo parco sono previsti spazi per i bambini, area dei concerti e degli eventi, aree per gli animali, luoghi dello sport - tennis, bocce, basket, calcetto -, area del gusto e infine gli orti sociali. Gli alberi saranno posati in vaso, raggruppati per creare zone di ombra e di riposo. Nelle aree fruibili ci sarà una passerella che scavalcherà i binari e collegherà il parco con via Amendola.

Ampie zone del parco saranno destinate a “forestazione urbana” e saranno interessate principalmente da alberature autoctone del paesaggio pugliese. In queste aree la scelta delle specie vegetali di progetto sarà finalizzata essenzialmente alla creazione di veri “boschi urbani”, dove si potrà passeggiare.

