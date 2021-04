Bimbo di 3 anni sconfigge la sindrome post - covid: ricoverato con infiammazione cardiaca e meningite

Anche la Puglia fa i conti con la sindrome post covid che colpisce i bambini. Un bambino di tre anni ha lottato e ha vinto, nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, contro la sindrome Mis-C, una iper-infiammazione multi-organo che può colpire i bambini dai tre ai 12 anni che hanno contratto il Covid, a distanza di tre-quattro settimane dal contagio. Si tratta di una sindrome che «simula la malattia di Kawasaki ma che è molto più aggressiva», spiega il dottor Francesco La Torre, referente in Puglia della sindrome Mis-C.

Come funziona la sindrome post Covid

Nel 60% dei casi la sindrome coinvolge anche il cuore, e in alcuni casi i piccoli pazienti hanno bisogno della terapia intensiva. All'ospedale pediatrico di Bari, però, questo pericolo è stato scongiurato per il bimbo di tre anni arrivato con una infiammazione cardiaca con dilatazione coronarica e una meningite asettica. E che è stato curato in maniera precoce, rispetto ai protocolli, con il farmaco biologico «Anakinra che ha evitato la progressione della malattia», prosegue La Torre. In Italia, aggiunge il medico, sono stati finora «130 i casi di bambini con la sindrome Mis-C, e il 30% di loro è finito in terapia intensiva. Fortunatamente la mortalità è pari a zero».

I casi in Puglia

In Puglia, i casi sono stati in tutto 13, due dei quali hanno avuto bisogno della terapia intensiva. «Purtroppo», aggiunge La Torre, «l'età di chi si ammala si sta abbassando» e «dovremo aspettarci altri casi nelle prossime settimane, considerando che ora stiamo registrando il picco dei contagi»