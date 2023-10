Bambino dimenticato sullo scuolabus per tre ore. L'assessore: indagini interne per verificare le responsabilità

Un bambino di tre anni e mezzo sarebbe stato “dimenticato” su uno scuolabus a Bari nella giornata di ieri. Stando a quanto riporta l’emittente Telebari, il piccolo, che frequenta una scuola dell’infanzia del quartiere San Paolo, sarebbe rimasto chiuso nel mezzo sotto il sole, dopo che intorno alle 9 del mattino il bus aveva terminato l’intero giro lasciando il piccolo su uno dei sedili posteriori. Il bambino sarebbe stato ritrovato intorno alle 12.

Il bambino ha provato ad attirare l’attenzione del personale che però non lo ha visto. Quando è stato ritrovato era completamente sudato e in lacrime. La famiglia sta valutando di sporgere denuncia ai carabinieri. Mentre l’assessora Paola Romano ha fatto sapere che verranno svolte indagini interne per comprendere cosa accaduto, stabilire eventuali responsabilità e valutare possibili sanzioni.