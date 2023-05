Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà a Bari il 19 maggio. Manca ancora l’ufficialità ma da più parti la giornata di venerdì viene indicata come quella in cui con ogni probabilità il ministro sarà in città per discutere della situazione sicurezza, come aveva promesso. Dal ministero, a precisa domanda al riguardo, fanno sapere che «al momento non risulta ufficialmente confermata per il 19 maggio la presenza del ministro Piantedosi a Bari».

L'invito del sindaco Decaro

Sta di fatto che lo stesso ministro aveva garantito qualche settimana fa la sua presenza in città in seguito ad una lettera inviatagli dal sindaco, Antonio Decaro. E che alcuni episodi degli ultimi giorni hanno riacceso i fari sulla questione sicurezza, in primis il lancio di pietre contro un autobus Amtab avvenuto solo qualche giorno fa a poca distanza dall’aggressione di un autista da parte di un utente. Episodi che hanno portato i dipendenti della municipalizzata a scendere in piazza per chiedere di essere protetti e tutelati da situazioni che stanno diventando ogni giorno più difficili da gestire. Senza dimenticare la questione delle baby gang, che da tempo imperversano in città, e che stando a quanto aveva dichiarato il procuratore dei minori sono presenti in città almeno in due unità.



La segnalazione di alcuni giovani in seguito ad eventi come minacce e danneggiamenti avvenuti al parco della ex caserma Rossani non fanno che corroborare tali tesi, e mettere in allerta tutti i cittadini. Nella lettera al ministro Piantedosi, scritta lo scorso 14 aprile, il sindaco Decaro sottolineava: «Negli ultimi tempi, il perpetrarsi di alcuni reati predatori particolarmente odiosi, come le “spaccate” ai danni degli esercizi commerciali e lo spaccio di sostanze stupefacenti rende necessario un impegno straordinario delle istituzioni. Gli sforzi che quotidianamente compiono le donne e gli uomini delle forze dell’ordine nella nostra città sono encomiabili e per questo credo sia giusto sostenerli con l’incremento dei dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio, con l’invio di personale, anche semplicemente a copertura del turn over, dei diversi reparti operativi».

«Siamo consapevoli – concludeva Decaro - che il tema della sicurezza urbana richiede un approccio di sistema, sono certo che condividerà l’idea che il rafforzamento della presenza sul territorio delle Forze di Polizia non solo può rappresentare un deterrente per la reiterazione dei reati ma contribuisce ad elevare la percezione di sicurezza di cui le nostre città e le nostre comunità hanno tanto bisogno».

Sempre sul discorso sicurezza si era anche tenuto un incontro in videoconferenza a cui il sindaco Decaro aveva partecipato insieme ai sindaci di altre città, in cui il ministro aveva comunicato di voler estendere a tutte le città metropolitane del Paese «le iniziative già proficuamente avviate dallo scorso gennaio a Roma, Napoli e Milano». Un’operazione che avrebbe dovuto garantire maggiore sicurezza «assicurando una presenza maggiore e visibile delle forze di polizia».

