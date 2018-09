Sparatoria tra i passanti, ferito un giovane. Terrore in strada a Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparatoria tra i passanti questa sera a Bari, nel rione Madonnella. Un giovane è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Persone non ancora identificate hanno sparato, tra la gente che in quel momento si trovava nella zona, contro il giovane che pare fosse fermo, a bordo di un ciclomotore, in via Dalmazia, angolo via Spalato. Ci sarebbe stato un inseguimento e poco dopo, in via Cattaro, il giovane si è accasciato al suolo, ferito al basso ventre. Nella zona in quel momento i numerosi passanti che terrorizzati hanno cercato riparo nei portoni. Alcuni testimoni avrebbero detto agli investigatori che i colpi di arma da fuoco sarebbero stati preceduti da un litigio. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, una pattuglia dell’antiscippo e la polizia locale.