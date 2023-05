Inaugurato in Puglia il primo sentiero per ipovedenti e ciechi

La data non è casuale, oggi nella giornata europea dei parchi è stato inauguaro al Parco nazionale dell'Alta Murgia un nuovo percorso attrezzamento anche per gli ipovedenti. È il sentiero AGRF 06 AM, nato nel cuore della Dolina Tre Paduli, ad Altamura, in un'area di grande valenza geologica e naturalistica.

L'inaugurazione

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza dell'assessora regionale al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Rosa Barone, il presidente del Parco, Francesco Tarantini e i rappresentanti dell'Associazione Diversabili Altamura e dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di Altamura-Gravina-Poggiorsini.

Il nuovo sentiero

Il nuovo sentiero, un percorso di circa 3 km destinato a persone con disabilità visive, è stato finanziato dal programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 ed è stato attrezzato nell'ambito del progetto P.A.T.H. (Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach). Grazie al progetto sono stati creati percorsi tematici in Puglia e nella Grecia occidentale per accompagnare tutti i turisti alla scoperta delle bellezze naturali.

Come è fatto

Il nuovo tracciato nell'Alta Murgia non ha pendenze rilevanti così come non ha traffico veicolare, ha in compenso una lunghezza contenuta, una struttura ad anello per facilitare la percorrenza e il ritorno al proprio automezzo, l'esistenza di una staccionata in legno che avrà la funzione di corrimano. Durante le passeggiate i visitatori avranno a disposizione una e-Joëlette di nuova generazione, una carrozzella da fuori strada a ruota unica, con assistenza elettrica e targhe tattili in braille installate lungo il percorso, per facilitare la fruizione.

Le parole del presidente del parco

«Un sentiero per un parco inclusivo – ha detto il presidente del Parco dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini – per un’esperienza di fruizione accessibile a tutti.

Chi vorrà percorrerlo potrà godere delle sensazioni magiche generate dalla Dolina Tre Paduli, un avvallamento carsico così chiamato per la presenza di tre stagni. Un luogo dove regnano il silenzio e la biodiversità.»