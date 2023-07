​Cerca di rubare le offerte in chiesa: colto in flagrante

Entra in chiesa e forza le cassette delle offerte per provare a racimolare soldi. Non è il primo caso ad Altamura, ma questa volta l’autore del tentato furto è stato immortalato mentre provava a raccogliere le monete riverse sul pavimento e cercava a forzare un altro contenitore ai piedi dell’altare della parrocchia di Sant’Agostino, in pieno centro.

Catturato

A coglierlo in flagrante un noto giornalista locale che ha raccontato sui social la disavventura finita nella caserma dei carabinieri, dove lo scassinatore è stato denunciato dal parroco, don Vincenzo Lopano.

«Le offerte - spiega - sono state tutte recuperate ma il danno alla cassetta è ingente».