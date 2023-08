Ristoratore pugliese non accetta vegani a cena, la "denuncia” dell'influencer: «Cacciati per pregiudizio. Nel menù ci sono piatti vegani». Il web: «Ignoranti»

«Siete vegani? Allora andate da un'altra parte». È successo in Puglia dove un ristoratore ha deciso di chiudere la "porta" in faccia a un'influencer e a 7 suoi amici perché vegani. Giulia Pisco denuncia tutto su Tik Tok. L'influencer - famosa per le sue ricette vegan friendly - carica un video, diventato subito virale, in cui si inquadra mentre chiama un ristorante e, dopo aver informato il ristoratore che sarebbero stati 8 clienti vegani, la risposta è stata: «Siete vegani? Allora andate da un'altra parte».

«Non accettiamo vegani», iPuglia il ristoratore respinge l'influencer e i suoi amici: il video virale sui social

Ristorantore non accetta vegani, la denuncia

La giovane ha chiamato alcuni ristoratori per capire dove lei e il suo gruppo di amici avrebbero potuto mangiare, visto che si trovano in vacanza in Puglia. Ma come la stessa mostra sul video social le cose non sono andate come pensaano. «Colpa del pregiudizio», racconta Giulia. Sì, perché alla fine nel menù del ristorante che aevano chiamato c'erano anche piatti vegani. È la stessa influencer a dirlo al titolare del ristorante: «veramente avete tanti piatti come le orecchiette fave e cicoria», niente lui non vuole proprio aere beghe: «no no andate da un'altra parte». E alla fine la Prisco e i suoi amici ristorante in cui mangiare lo hanno trovato e, sebbene non fosse un ristorante dedicato ai vegani visto il ricco menù di piatti di pesce e carne, alla fine anche gli otto ragazzi vegani sono riusciti a mangiare e anche molto bene.

Il video diventa virale

Nel post denuncia Giulia si chiede: «La cucina pugliese ha dei piatti della tradizione che sono già naturalmente vegani.

Sotto il video che ha riscosso in poche ore più di 10mila like, spuntano tanti commenti e reazioni rivolte al ristoratore. «Secondo me non sa cosa vuol dire vegano», scrivono in molti. E c'è chi scrie: «ancora deo riprendermi», e altri: «Bisogna denunciare questi fatti», e c'è chi vuole il nome del ristorante (che ancora non si sa.