Uomini e Donne: Giulio sceglie la salentina Giulia: «Ti amo, dimmi di sì»

Ultimo aggiornamento: 22:05

Giulio Raselli sceglie Giulia a Uomini e Donne , è caos con Giovanna Abate.Terminata nel caos la nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E oggi c’è stata finalmente la tanto attesa scelta di Giulio Raselli. Scelta ricaduta sulla corteggiatrice Giulia D’Urso.Giulio ha fatto la sua scelta in diretta: dopo aver discusso con Giovanna, alla fine il tronista ha deciso di uscire dallo studio con Giulia.Giulia d'Urso (nome completo Giulia Francesca d'Urso) è nata a Ruffano il 4 ottobre del 1995 sotto il segno della Bilancia. Ha 25 anni e vive a Milano. Lavora come Pr e modella nei locali milanesi."Mi definirei una persona energica, solare, positiva e testarda. Quando entro in confidenza con chi ho davanti divento persino logorroica. Al contrario, se davanti a me ho una persona che cerca di intimidirmi, mi chiudo a riccio e mi irrigidisco. Mi piace coltivare le amicizie, stare in compagnia, ma amo anche ritagliarmi dei momenti per me stessa. Tra i punti fermi della mia vita c’è sicuramente la mia famiglia: la cosa a cui tengo di più", ha detto a Uomini e Donne Magazine. Ha lavorato anche come influencer e testimonial per marchi di abbigliamento e prodotti di bellezza. Ama molto la propria famiglia a cui ha anche dedicato un tatuaggio.