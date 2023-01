Annullata la condanna dell'ex pm Savasta, si riparte dalle indagini

Annullata anche la sentenza di condanna per l'ex pm di Trani Antonio Savasta: lo ha deciso la Corte d'Appello di Lecce ha accolto la questione di competenza formulata dalle difese. Anche per il filone che era passato per il giudizio abbreviato andrà a Potenza e si ripartirà dalll'avviso di conclusione delle indagini per tutti gli imputati.

L'inchiesta

Savasta era stato condannato a 10 anni. Poi c'era il collega Luigi Scimè, condannato con rito abbreviato a 4 anni, Giacomo Ragno e Ruggiero Sfrecola - 2 anni ed 8 mesi il primo, 4 anni e 4 mesi il secondo - e l’immobiliarista Gigi Dagostino, 4 anni. La vicenda è quella dei procedimenti penali “truccati” secondo l’accusa tra il 2014 e il 2018 nel Tribunale di Trani con al centro l’imprenditore di Corato Flavio D’Introno nella veste di corruttore dei giudici: soldi, viaggi e regali per ottenere favori giudiziari dai magistrati.

L'annullamento per Nardi

In precedenza era stata annullata per la stessa ragione la condanna a 16 anni e 9 mesi per l'ex gip Michele Nardi, e inviato gli atti ai pm di Potenza. A determinare lo spostamento dello stralcio “ Nardi”, una rilevata connessione delle condotte con le contestazioni rivolte in un momento successivo a Carlo Maria Capristo, ex procuratore di Trani e Taranto. Connessione che non era stata inizialmente stata ravvisata per Savasta (difeso dagli avvocati Massimo e Riccardo Manfreda) e Scimè (assistito da Mario Malcangi e Viola Messa). I giudici (presidente Nicola Lariccia, a latere e relatori Antonia Martalò e Domenico Toni) hanno accolto una seconda istanza, mentre la prima era stata rigettata. Le motivazioni saranno rese note in un termine di 90 giorni.