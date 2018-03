Caos a Termini per un guasto, treni in ritardo e corse cancellate: disagi per le vacanze di Pasqua

Un guasto tecnico ha causato ritardi oggi alla stazione Termini. Disagi per i pendolari e per i turisti che si stanno spostando nel giorno di Venerdì Santo in vista della festività pasquali.



Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma,



Per effetto del guasto, già risolto, i treni potranno subire ritardi medi di 20 minuti.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per risolvere il

I ritardi più consistenti hanno riguardato le tratte regionali FL4, FL5, FL6, FL7 e FL8 che hanno subito anche cancellazioni. Tanti gli sfoghi degli utenti sui social.

ciao, mi dispiace c'è un guasto nella stazione di Roma Termini qui trovi maggiori info https://t.co/QVPSxFwMRp — Infotreno Lazio (@TIRegionale) 30 marzo 2018

«problema tecnico».