Stato di emergenza verso la proroga, Palazzo Chigi e l’ipotesi dei pieni poteri fino a dicembre

Anche Mario Draghi ha una gran voglia di dare al Paese «segnali di normalità». Tant’è che da giorni tra i ministri si parla di mettere fine allo stato di emergenza che scadrà il 31 luglio. Ma per il premier non è ancora tempo di normalità, non almeno nella direzione di privarsi di quei poteri straordinari con cui fronteggiare la pandemia e garantire la diffusione capillare della campagna vaccinale. Tant’è, che fonti autorevoli vicine a Draghi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati