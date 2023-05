Messico rally, massacrati a raffiche di mitra 10 piloti, altri 9 feriti. Che cosa sappiamo Video

Massacro in Messico: dieci persone ammazzate e nove ferite in Messico, in un agguato armato contro i piloti di un rally amatoriale chiamato 'Cachanillazo', nella cittadina messicana di Ensenada, al confine con gli Stati Uniti. Il bilancio è stato reso noto dalle autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni fornite, degli uomini armati scesi da un pickup hanno fatto fuoco con mitra su un gruppo di piloti che era fermo sul lato della strada. Le forze dell'ordine non hanno per ora capito il movente di un raid che come violenza riporta alle battaglie con i cartelli dei narcotrafficanti e a quelle fra gli stessi cartelli. Il commando arrivato a bordo di un pick nero ha sparato per uccidere terrorizzando la città di Ensenada, affacciata sul Pacifico, a sud di Tijuana, Baia California al confine con San Diego.

