Sondaggi, Meloni in crescita dopo la vicenda Giambruno: FdI al 29%, tonfo M5s

Giorgia Meloni cresce nei sondaggi dopo la vicenda Giambruno. Un effetto atteso da molti dopo la vicenda dei fuorionda e la rottura con l'ormai ex compagno. Secondo un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 19 e il 20 ottobre 2023 (proprio i giorni della questione sollevata da Striscia la notizia), FdI è primo partito con il 29% (+0,1% rispetto alla settimana prima). Crescono anche Pd e Lega mentre prosegue il calo del M5S e Forza Italia. «La premier Giorgia Meloni esce rafforzata da come ha gestito la separazione con il suo compagno Andrea Giambruno», ha spiegato Alessandra Ghisleri a Repubblica, perché «ha mostrato di saper tutelare la sua figura istituzionale e di essere risoluta in questo».

Il sondaggio: cresce Fdi, in calo in M5S

Secondo Dire-Tecnè il partito della premier è seguito dal Pd a 19,7 (+0,1%).

Alla luce delle vicende personali che la hanno coinvolta, il 44% degli italiani esprime una valutazione positiva della presidente di Fratelli d'Italia: capo del governo e mamma (single). Meloni guadagna uno 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Oggi Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio alla kermesse del suo partito al Brancaccio a Roma, spiegando di non riuscire a partecipare: «Sono umana anche io», ha dichiarato.