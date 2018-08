Panico a bordo poco prima del decollo di un volo Ryanair da Barcellona a Ibiza il 31 luglio. I passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso lo scivolo d’emergenza a causa del fumo sprigionato dal sedile di un passeggero. La compagnia, attraverso una nota, precisa che la causa «è l’incendio di un telefonino in ricarica con una batteria esterna». La procedura di evacuazione si è conclusa senza problemi e non ci sono feriti.



La nota della compagnia irlandese

"I passeggeri del volo Barcellona - Ibiza (fermo a Barcellona) nel pomeriggio del 31 luglio sono stati fatti evacuare con procedura di emergenza a causa del telefono cellulare di un passeggero che ha preso fuoco mentre si stava caricando con batteria esterna. Tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza e trasferiti al terminal, mentre il personale di bordo si è occupato del telefono cellulare. Ryanair ha predisposto un aeromobile sostitutivo e riallocato i passeggeri minimizzando il ritardo". ​

.

Evacuado un avión de Ryanair en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, con destino a Ibiza.

Motivo:

La batería de un dispositivo electrónico de un pasajero se incendió.



El susto a estas personas no se lo quita nadie. 😨pic.twitter.com/j6Jh82vwRQ — Ramón Mateos 🇪🇸🤝🇪🇺 (@RamonMateos30) 31 luglio 2018



© RIPRODUZIONE RISERVATA