Rubato un furgoncino della raccolta dei rifiuti parcheggiato all'esterno della sede Ama di Campo Boario, al centro di Roma. Il mezzo, in sosta da un paio di giorni, è stato rubato probabilmente nella notte. Diramate le ricerche del mezzo anche nell'ottica dei controlli antiterrorismo in un 'pontè particolarmente delicato dal punto di vista della sicurezza nella Capitale con il tradizionale Concertone del 1 maggio e l'arrivo dei tifosi inglesi per la semifinale di Champions di domani sera all'Olimpico tra Roma e Liverpool.

