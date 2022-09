Putin, l'esercito dei papà. «Anziani con i capelli bianchi inviati al fronte in prima linea»

Qualcuno le ha già definite «foto umilianti». Decine di migliaia di riservisti nelle ultime ore hanno dovuto presentarsi per la mobilitazione ordinata da Vladimir Putin. In decine di scatti si possono vedere soldati anziani che ora dovranno andare in prima linea. Un «esercito di papà» che ha creato qualche imbarazzo al Cremlino. Mentre moltissimi russi hanno tentato la fuga in altri Paesi (e la Finlandia ha deciso di chiudere i confini da stanotte), altri hanno deciso di unirsi allo sforzo bellico nonostante la loro età, lo stato di salute e un addestramento limitato, per rafforzare il numero delle truppe dopo la controffensiva di Kiev.

A Sebastopoli in Crimea, reclute anziane dai capelli bianchi si sono messe in fila con le loro uniformi. Le immagini sono state scattate martedì, a meno di una settimana dall'ordine di Putin. E mostrano quanto sia stata affrettata la mobilitazione, rispetto ai sei mesi di formazione minimi normalmente previsti. Gli uomini arruolati fanno parte delle comunità rurali della classe operaia che non sono state in grado di unirsi alle masse in fuga oltre il confine con la vicina Georgia, Kazakistan e Finlandia.

Secondo fonti di intelligence militare, ora il numero di coloro che sono fuggiti supera probabilmente il numero delle truppe nelle forze russe originali di Putin. Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato oggi nel suo aggiornamento quotidiano: «Nei sette giorni da quando il presidente Putin ha annunciato la mobilitazione parziale c'è stato un considerevole esodo di russi che cercano di eludere la convocazione. Sebbene i numeri esatti non siano chiari, probabilmente superano le dimensioni della forza di invasione totale che la Russia ha messo in campo nel febbraio 2022».