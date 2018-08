Tragedia sul Pollino: due vittime salentine, ritrovati tre dispersi pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due le vittime salentine della tragedia avvenuta ieri sul Pollino, nella gola del Raganello. Tra gli escursionisti travolti dalla piena Giafranco Fumarola 43enne di Cisternino e Miriam Mezzolla, 27enne originaria di Torricella, in provincia di Taranto, ma residente a Lecce. Questo il bilancio pugliese della tragedia sul parco nazionale del Pollino che ha provocato dieci vittime, sei donne e quattro uomini.Tre ragazzi pugliesi dati inizialmente per dispersi sono stati ritrovati durante le ricerche. Tra loro ci sarebbe anche Adriana Pugliese, 21enne di Ostuni, che risultava tra i dispersi a Raganello. I tre giovani erano accampati in località Valle d'Impisa, in una radura a monte della zona della tragedia e dove i cellulari non hanno campo. A dare notizia del loro ritrovamento è stata un'amica che ha informato le forze dell'ordine.Sono due i gruppi di escursionisti coinvolti nell'incidente. Le ricerche continuano incessanti.