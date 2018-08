maltempo fa strage in Calabria. Escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Uomini, donen e ragazzi stavano partecipando ad una visita all'interno dell'area caratterizzata da gole e canyon. Gravissimo il bilancio. Per ora accertati otto morti, quattro uomini e quattro donne.



— Emergenza24 (@Emergenza24) 20 agosto 2018

Dodici i feriti, di questi cinque trasportati in ospedale. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Sono salite a 18 le persone tratte in salvo oggi dalle Gole del Raganello. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Tra loro una donna che è stata portata in eliambulanza nell'ospedale di Cosenza per problemi di respirazione.

Il #SoccorsoAlpino sta intervendo in #Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del #Raganello, in comune di #Civita (CS). Diversi morti accertati. Un bambino, in iportermia, è stato appena evacuato dalla zona. pic.twitter.com/DMTYK2LRst — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 20 agosto 2018

Il problema è dato dal fatto che non è certo il numero delle persone che si trovavano nelle gole del Raganello un'area naturale protetta istituita meta di decine e decine di turisti quotidianamente che vi vanno a fare escursioni o rafting sul torrente. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e Protezione civile regionale ma nessuno si sbilancia sul numero degli eventuali dispersi.

UPDATE [20.08-18:30] Parco Nazionale del Pollino #Civita #Cosenza ondata di piena nelle gole del torrente #Raganello investe 12 escursionisti +4 morti pic.twitter.com/WiSoYgw9or