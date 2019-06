Oscar e Valeria, morti annegati nel fiume. «Un viaggio di mille miglia sognando un futuro migliore»

Valeria non aveva nemmeno 2 anni ed era una bambina allegra. Amava ballare, giocare con i suoi peluche e spazzolare i capelli dei suoi familiari. Suo padre, Óscar Alberto Martínez Ramírez, aveva 25 anni e faceva il cuoco in una pizzeria. Aveva venduto la sua moto e preso in prestito del denaro per trasferirsi con la sua famiglia dal Salvador agli Stati Uniti. Con la moglie, Tania Vanessa Ávalos, stavano risparmiando nel sogno di poter acquistare una casa lì: cercavano sicurezza, opportunità per una nuova vita.