Padre Pio appare in Irlanda a un'anziana di 92 anni. Il racconto: «Ero a messa, il pavimento è diventato rosso»

Una 92enne dice di aver avuto un'apparizione di Padre Pio, durante una messa in una chiesa irlandese. Nelly Cosgrave era con una sua amica, insieme ad altri 500 fedeli, in una chiesa di Limerick, in Irlanda, per celebrare nella chiesa di San Salvatore il 54° anniversario della morte di Padre Pio e proprio in quel momento la donna dichiara di aver visto il frate.

Irlanda, 92enne vede Padre Pio durante una messa

«Mai nella mia vita avrei pensato che sarebbe potuto accadere - ha detto Nelly - Sono rimasta davvero scioccata. Continuo a pensare “Perché io? Vuole che faccia qualcosa per lui?». Tantissime le chiamate dei credenti alla Liveline di Joe Duffy, per raccontare durante lo spettacolo RTE delle proprie visioni del frate cappuccino. Il gruppo di preghiera si riunisce due volte al mese, ma nei giorni di festa di Padre Pio la chiesa è sommersa da persone che cercano benedizioni dal guanto curativo di Padre Pio.

Il racconto

Una foto ingrandita di Padre Pio – scattata dalla leader americana del gruppo di preghiera Cindy Rooso – era al centro dell'altare mentre padre Bernardino Maria Soukup celebrava la messa. «Ho guardato l'immagine ed era tutta illuminata, come se fosse stato acceso un interruttore», racconta Nelly. «Era tutto argenteo e luccicante», aggiunge la 92enne. «Ciò è durato un po', poi la figura di Padre Pio è apparsa tutta vestita di marrone con la corda bianca intorno alla vita. Indossava i guanti. L'ho visto distintamente, un uomo di piccola taglia. È apparso dopo lo scintillio e il pavimento è diventato tutto rosso come un tappeto».

Sbigottita dalla visione la donna dà un colpo alla sua amica che stava guardando nella stessa direzione. «Ha detto di aver visto Padre Pio cambiare colore e scendere sull'altare», ha detto Nelly. «Abbiamo continuato a cercare, poi è svanito nel nulla e tutto è tornato alla normalità».

92-year-old woman who 'saw' apparition of Padre Pio in Limerick church wants to know 'why did he pick me?'https://t.co/cbECI1Oww0 — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) October 8, 2022

Il padre di due figli, Philip Scanlon, che lavora con i monaci francescani di Moyross, era seduto di fronte alle donne in preghiera quando Mary ha cercato di attirare la sua attenzione.

«Sentivo Maria che mi dava dei colpetti e pensavo: “Perché fa così durante la messa?”. Non mi pento di non essermi voltato. Non dovevo vederlo. Era apparso, già nello stesso punto, a tre donne, nessun uomo. Non mi ha sorpreso quando è apparso a Nelly».

Filippo aggiunge: «Non sono persone che inventano queste cose. Le persone con una fede forte come loro non mentono. Padre Pio mi ha fatto miracoli e ha guarito mia moglie Mary due volte dal cancro».