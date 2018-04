Il veggente annuncia: «Ecco il messaggio di Dio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il veggente del “calvario di Gesù crocifisso”, Tony Laggetta, torna a parlare ai suoi fedeli e annuncia una nuova e unica apparizione del Signore nella sua casa di Magliano, frazione di Carmiano, in programma per l’ultima domenica di giugno.Il trentenne con un passato da panettiere, a suo dire profeta col dono di vedere e comunicare con Gesù dall’età di 7 anni dopo un’apparizione notturna dei Santi Medici, ha scelto i social per lanciare l’ultimo messaggio, che avrebbe ricevuto nei giorni scorsi da “Dio Padre”, alle persone che seguono il “progetto del calvario”. Un “disegno divino” organizzato in associazione di promozione sociale dal 2012 e provvisto di sito web e pagina social.Nel video pubblicato su facebook, il veggente, mentre riprende con un cellulare la nicchia votiva in pietra del calvario realizzato a pochi metri dalla cappella dell’otto settembre, nella frazione di Magliano, sembra leggere una missiva riprodotta su un foglio, che lui stesso dice di aver ricevuto alcune sere fa, a tarda ora, e si scusa per una possibile lettura difficoltosa perché il testo sarebbe stato scritto da un amico-fedele presente al suo fianco al momento del “contatto” ultraterreno.