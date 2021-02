Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 22 febbraio, classifica dei segni: Cancro al primo posto, Vergine in calo

Paolo Fox torna con l'oroscopo settimanale e stila la classifica dei segni zodiacali con i più fortunati sul podio. L'astrologo famoso della televisione si collega con la trasmissione "I Fatti Vostri" in onda su Rai 2 per fare le sue previsioni per tutta la settimana, dal 22 al 28 febbraio. Appuntamento molto atteso, ma come dice l'astrologo «Non credete, ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

Vergine

All'ultimo posto della classifica si colloca il segno della Vergine, che nei mesi scorsi ha avuto grande forza e il favore delle stelle. È una situazione particolare per i sentimenti, le coppie agitate dovrebbero trovare un punto di accordo. In ambito professionale, da qualche tempo tutto vi sembra molto difficile da ottenere.

Leone

All'undicesimo posto il Leone. Liberatevi dei problemi del passato e di qualche persona che non sopportate più. In amore se i sentimenti sono veri, ogni problema sarà risolto. Sul lavoro non è il momento migliore per fare e disfare. Ciò che conta è mantenere la calma.

Toro

Toro al decimo posto. Febbraio è iniziato in maniera confusa e una persona potrebbe avervi deluso. Anche le coppie hanno avuto qualche problema di troppo. Non tutto è perduto perché questa settimana vi aiuta a trovare un compromesso.

Ariete

L'Ariete al nono posto della classifica. Grandi prospettive per la primavera, che è la vostra stagione. Avete nuove carte da giocare e anche le nuove emozioni sono favorite. Grazie a queste stelle potreste conoscere una persona interessante. Progetti nel lavoro.

Scorpione

Lo Scorpione si colloca all'ottavo posto della classifica. Marzo è un mese importante e Venere è in transito. Favorite le coppie, mentre in campo professionale presto riceverete buone notizie e da metà marzo ci saranno buone opportunità.

Sagittario

Il Sagittario è al settimo posto. Ancora non sono arrivate le grandi novità, ma avete fascino e voglia di rimettervi in gioco. Se c'è una storia d'amore strana fate attenzione, potreste ripensarci. La noia non fa parte della vostra vita. In campo professionale siete pieni di impegni.

Capricorno

Il Capricorno è in sesta posizione. Il 2021 vi porterà qualcosa di importante, ma dovete avere pazienza. In amore, anche se siete sempre prudenti nelle relazioni, cercate di lasciarvi andare perché si avvicina un marzo ricco di prospettive.

Gemelli

Gemelli al quinto posto. Si tratta di uno tra i segni più favoriti del 2021. La primavera sarà di grande forza. Ci sono dei fastidi a livello fisico che vanno contrastati, ma avete più energia. Il periodo è buono, ma migliori soddisfazioni e opportunità arriveranno entro metà anno.

Pesci

I pesci sfiorano il podio e si collocano al quarto posto. Siete in attesa di una grande rivincita, Venere inizia un transito importante e questo vi porta a risolvere un piccolo problema familiare. Potete superare la crisi in ogni ambito.

Bilancia

Sul gradino più basso del podio il segno della Bilancia. Nonostante le difficoltà siete molto forti, sapete di essere supportati da chi vi vuole bene. Potete progettare qualcosa di importante in amore se le storie non sono profondamente in crisi. In campo professionale attenzione alle spese.

Acquario

Acquario al secondo posto. Piccola soddisfazione personale e voglia di rinnovarsi anche fisicamente. Quelli che hanno lasciato il certo per l’incerto non torneranno sui propri passi con queste stelle rivoluzionarie.

Cancro

Arriva una Venere bella in amore. State iniziando un percorso nuovo di vita. In campo professionale, siete reduci da un anno in cui l’opposizione di Saturno ha creato problemi. Il successo arriverà e avrete la possibilità di cambiare lavoro. Primo posto.

