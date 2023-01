Messina Denaro, individuato il secondo covo: è un bunker all'interno di un'abitazione. Anche un oncologo indagato

Dal nostro inviato

CAMPOBELLO DI MAZARA - Trovato il secondo covo di Matteo Messina Denaro. Lo hanno individuato i magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros. Oltre all'apparamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all'interno di un'altra abitazione nella stessa area. È lì che l'Antimafia spera di trovare carte compromettenti sui suoi affari che non erano state ritrovate nel primo covo.

Nel frattempo, l'oncologo trapanese Filippo Zerilli è indagato nell'inchiesta sulla rete dei favoreggiatori del boss. Avrebbe eseguito l'esame del dna necessario alle cure chemioterapiche a cui il padrino di Castlelvetrano doveva sottoporsi. Il paziente si era presentato al medico con i documenti di Andrea Bonafede, il geometra che gli avrebbe prestato l'identità e che, come Zerilli, è finito ora sotto inchiesta.

La prima ora d'aria

All'interno del penitenziario di massima sicurezza dell'Aquila intanto, il boss ha già fatto la sua prima ora d'aria, si è organizzato la cella ed è molto attivo, mostrandosi sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere, secondo quanto trapela da indiscrezioni che aggiungono: «Il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis». A quanto si apprende da fonti informate, le sedute di chemioterapia potrebbero essere disposte in massima sicurezza in una struttura all'esterno del carcere.