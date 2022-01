Sergio Mattarella, è Draghi a chiedergli di restare per «il bene e la stabilità del Paese»

È stato Mario Draghi a esporre al presidente Sergio Mattarella la situazione problematica in cui versa il Parlamento in seduta comune. E quindi a mettere sul tavolo la possibilità del Mattarella bis emersa con forza anche in questo settimo scrutinio appena concluso. Non ci sono state richieste formali al presidente Mattarella. La prima, a viso aperto, è arrivata direttamente dal Presidente del consiglio. La richiesta che resti per «il bene e la stabilità del Paese», gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia al Quirinale di giuramento del nuovo giudice costituzionale, Filippo Patroni Griffi.

Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudice della Corte Costituzionale Filippo Patroni Griffi eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021 pic.twitter.com/qpw0onXVNI — Quirinale (@Quirinale) January 29, 2022

Nessun commento dal Colle per ora, dove prosegue la strategia del silenzio. Certo, arriverà il momento in cui l'attuale Capo dello Stato dovrà far conoscere la sua risposta: ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per il bene dell'Italia. Per ora al Quirinale non sarebbe giunta nessuna richiesta di udienza da parte dei leader dei partiti come accadde la mattina del 20 aprile 2013 con Giorgio Napolitano che, dopo aver ricevuto anche una delegazione dei presidenti di Regione, in tarda mattinata annunciò di accettare la rielezione che avvenne nel pomeriggio. Ora, dopo l'endorsement di vari leader politici, da ultimo quello di Pier Ferdinando Casini, resta da capire quali saranno i tempi per una richiesta formale a Mattarella e per la sua risposta.

Se il Presidente della repubblica accettasse si congelerebbe la situazione attuale: Sergio Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi. La maggioranza rimarrebbe intatta, l'esecutivo non cambierebbe e l'ipotesi delle elezioni anticipate sarebbe seppellita.

Spread in crescita su terza fumata nera al Quirinale

Il premier aveva avuto un colloquio ieri, nei pressi di via Veneto, con il segretario della Lega Matteo Salvini. Dall'incontro non è scaturita una soluzione all'impasse in cui si sono cacciati i partiti. E da palazzo Chigi sono sempre arrivati secchi "no comment" alle votazioni in corso: d'altronde il premier non è mai stato un candidato ufficiale.

Nella conferenza stampa di fine anno Draghi si limitò ad augurare un clima istituzionalmente maturo, evidenziando un'ovvietà: «Se la maggioranza si spacca sul Colle, poi difficile che si ricomponga». Eppure questo limpido schema non è stato seguito e in questi giorni si è tentata la spallata con maggioranze nuove, inedite, e pure rispolverate per l'occasione. Senza successo.

Perciò si torna alla casella del via: si lascia tutto com'è con i nonni in servizio permanente per le istituzioni. E, dunque ieri, anche ai piani alti di Chigi la soluzione Mattarella bis deve essere balenata come la più rassicurante, visti anche i 336 voti del sesto scrutinio: un secchio di acqua gelata sopra il fuoco dell'azzardo divampato in questi giorni, con i partiti pronti ad arrivare al 3 febbraio (giorno in cui scade formalmente il settennato di Mattarella) procedendo ancora a tentoni.

Il giro di telefonate

Perciò questa mattina il premier Draghi ha cominciato a intavolare colloqui e telefonate con i leader dei partiti per lavorare sull'ampia condivisione che si sta profilando sul Mattarella bis.