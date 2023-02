Linkedin, la classifica dei 25 lavori più richiesti in Italia (dalla sicurezza informatica alle risorse umane)

Linkedin ha stilato una classifica delle 25 mansioni più cercate dagli italiani sulla barra di ricerca del sito negli ultimi cinque anni, in un lasso di tempo ricompreso tra gennaio 2018 e luglio 2022. La piattaforma ha dunque fornito una panoramica delle tendenze che stanno rimodellando il mercato del lavoro, svelando quali sono le professioni in più rapida ascesa nel nostro Paese.

Il podio

Al primo posto della classifica delle 25 professioni più in rapida ascesa in Italia si trova la posizione di addetto allo sviluppo commerciale (detti anche "sales development representative"): si occupa prevalentemente di cercare potenziali nuovi clienti, assicurandosi che abbiano mostrato un reale interesse nei confronti dei vari prodotti aziendali, per poi proporgli quelli che meglio rispondono alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita. Secondo linkedin servono in media 2,4 anni di esperienza per assumere il ruolo.

Medaglia d'argento per il "sustainability specialist": i manager della sostenibilità creano, supervisionano e implementano strategie di sostenibilità all’interno delle organizzazioni. Servono in media 3,5 anni di esperienza pregressa per ottenere la posizione.

Sul gradino più basso del podio l’analista Soc o "cyber security analyst": come suggerisce il nome, si tratta di esperti di sicurezza informatica. La loro routine in genere consiste nel monitorare attività su siti web, server e database, in modo da indentificare possibili minacce per i sistemi informatici aziendali come virus e spyware. Per essere assunti in qualità di analista Soc occorrono in media 1,8 anni di esperienza pregressa nel settore.

Quarta e quinta posizione

Appena giù dal podio, al quarto posto della classifica, si collocano i "customer success manager": figure che gestiscono il portfolio clienti di un’azienda attraverso tutte le fasi del processo di vendita, con l’obiettivo di instaurare relazioni positive e durature. Il portfolio clienti di un’azienda consiste appunto in gruppo selezionato di professionisti, con competenze comuni, che permette alle aziende di progettare e offrire loro opportunità di business. Per ottenere il ruolo di solito serve una lunga gavetta: in media ben 5,1 anni di esperienza.

Al quinto posto figura il direttore di farmacia, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività operative del locale adibito alla vendita di medicinali. Servono in media 3,8 anni di esperienza per essere assunti.

Dalla sesta alla nona posizione dominano gli ingegneri

In sesta posizione troviamo i data engineer, che si occupano di individuare delle tendenze nei set di dati grezzi raccolti e di sviluppare o perfezionare sistemi per renderli adatti a usi analitici o operativi. In genere occorrono in media 3 anni di esperienza per assumere il ruolo.

Al settimo posto si collocano i machine learning engineer, programmatori specializzati nella progettazione, realizzazione e manutenzione di algoritmi di apprendimento automatico e sistemi di intelligenza artificiale. Per l'assunzione necessari, in media, almeno 1,8 anni di esperienza.

Ottava posizione per i cyber security engineer, figure che creano e implementano soluzioni volte a proteggere i sistemi informatici da attacchi hacker. Per ottenere il ruolo occorrono in media 4 anni di esperienza pregressa.

Nona posizione occupata dai machine learning engineer: programmatori specializzati nella progettazione, realizzazione e manutenzione di algoritmi di apprendimento automatico e sistemi di intelligenza artificiale. 1,8 gli anni di esperienza necessari in media per l'assunzione.

Shamin Haky (Unsplash)

Decima e undicesima posizione

I responsabili dello sviluppo aziendale (in inglese "business development representative"), collocati alla decima posizione le 25 più ricercate su Linkedin, sono rappresentanti commerciali che si occupano di formare nuove partnership e identificare opportunità di crescita per l’azienda. Prima di assumere il ruolo servono, in media, servono almeno 5 anni di esperienza nei settori di business development, strategia d'impresa e gestione vendite.

All'11esima posizione figurano i "salesforce developer", programmatori che si occupano di creare e implementare applicazioni o funzionalità basate sulla soluzione CRM di Salesforce. Per essere assunti, in media, occorrono 2,5 anni di esperienza in settori affini alla tecnologia e ai mezzi di comunicazione.

Dodicesima e tredicesima posizione

I solutions engineer - che occupano la 12esima posizione della classifica - collaborano con i team commerciali in qualità di esperti tecnici con l’obiettivo di vendere soluzioni informatiche ai clienti. Sono richiesti, in media, 5 anni di esperienza per l'assunzione.

Alla 13esima posizione si trovano i responsabili dell'ufficio acquisti: si occupano in sostanza dell’approvvigionamento di beni e servizi, negoziando con i fornitori e definendo strategie e modalità d’acquisto. Necessari in media 3,5 anni di esperienza per ottenere il ruolo.

Quattordicesima e quindicesima posizione

I programmatori PLC creano e gestiscono software applicativi per macchinari e impianti industriali guidati da dispositivi logici programmabili. Occupano la 14esima posizione tra le mansioni più cercate in Italia su Linkedin. Per essere assunti servono in media 2,8 anni di esperienza.

Gli sviluppatori back-end - 15esima in classifica - si occupano della costruzione e della manutenzione dei componenti di un sito web non visibili dall’utente, come server, database e API. 3 anni di esperienza in settori affini, in media, sono necessari per ottenere il ruolo.

Sedicesima e diciassettesima posizione

Alla 16esima piazza ci sono i partnership manager: gestiscono i rapporti con i partner aziendali, lavorando al raggiungimento di obiettivi comuni a entrambe le parti. Per ricoprire questo ruolo occorrono, in media, 5,2 anni di esperienza.

I consulenti M&A, che ricoprono la 17esima posizione, svolgono funzioni di consulenza in merito ai processi di acquisizione e fusione fra aziende. Servono 2,7 anni di esperienza pregressa, in media, per ottenere il ruolo.

Diciottesima e diciannovesima posizione

In 18esima posizione si trovano i "learning and development specialist", i quali si occupano della creazione e dell’implementazione di programmi formativi per aziende e dipendenti. In media sono richiesti circa 3 anni di esperienza per l'assunzione.

Alla 19esima posizione troviamo i "DevOps engineer": professionisti del settore IT che collaborano con i dipartimenti informatici nelle varie fasi del ciclo di sviluppo di nuovi software. Le aziende richiedono in media 4,2 anni di esperienza pregressa per l'assunzione.

Ventesima e ventunesima posizione

20esima piazza per i "product owner": si occupano di massimizzare il valore generato da un determinato prodotto risultante dal lavoro del team di sviluppo. Gli anni di esperienza medi per assumere il ruolo sono circa 4,6.

In 21esima posizione c'è l'ingegnere robotico: della progettazione, della costruzione e del collaudo di robot in diversi settori aziendali. Essendo un campo molto ristretto, in genere non sono richiesti tanti anni di esperienza in ambito software per ricoprire il ruolo (1,6 anni in media).

Ventiduesima e ventitreesima posizione

Occupano invece la 22esima posizione i consulenti legali, i quali si occupano di fornire pareri e informazioni ai clienti su specifici aspetti giuridici in determinate circostanze od operazioni. 2,3 gli anni medi di esperienza per ottenere la posizione.

Alla 23esima posizione i "brand specialist": gestiscono l’immagine di un determinato marchio aziendale, sviluppando e implementando progetti di marketing volti ad aumentarne la visibilità. In media sono richiesti 2,7 anni di esperienza per essere assunti.

Ventiquattresima e venticinquesima posizione

I responsabili delle strategie - 24esimi nel ranking di Linkedin - si occupano di definire piani finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita aziendale. Per l'assunzione occorrono in media 5,2 anni di esperienza lavorativa.

Infine, al 25esimo e ultimo gradino della classifica dei lavori più richiesti su Linkedin, c'è lo specialista amministrativo delle risorse umane, figura che si occupa dei vari aspetti relativi alla gestione del personale, fra cui anche la coordinazione di buste paga e ferie. Servono in media 3 anni di esperienza nel settore delle risorse umane per l'assunzione.