Julia Ituma, morta a Istanbul la giocatrice di volley dell'Igor Novara: aveva 18 anni, «si è uccisa gettandosi dal balcone dell'hotel»

Julia Ituma è morta, dramma per l’Igor Novara, nella notte ha perso la vita la giocatrice di volley. L’opposto diciottenne della squadra piemontese è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra che ieri ha giocato la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. «Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell'hotel». Lo scrive il sito del quotidiano turco Hurryet sottolineando che «mentre le indagini sull'incidente sono in corso, dalle registrazioni della telecamera è emerso» che la pallavolista italiana «si è suicidata nella notte». La ragazza che condivideva la stanza cone lei, «Julia Varela, non ha sentito nulla perché dormiva ed è stata svegliata dalla polizia». Il corpo è stato trovato intorno alle 5.30 davanti all'hotel. La squadra del Novara, rientrerà in Italia oggi alle 16.20. Lo riporta il sito del media turco Hurryet.

LA FARNESINA Il consolato generale a Istanbul e l'ambasciata a Ankara in stretto raccordo stanno seguendo con la massima attenzione il caso della pallavolista trovata senza vita a Istanbul. Il consolato si è immediatamente attivato con i familiari a cui sta fornendo la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la federazione italiana pallavolo e le autorità locali.

Ituma era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia ed er uno dei prospetti più interessanti del volley nazionale. Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 192 cm, fisico potente, era considerata uno degli opposti del futuro. Con le giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile.

IL DOLORE DEL CLUB

«Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la polizia turca». Così la società di volley. La società «desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda».

LE INDAGINI

Il corpo della giocatrice di pallavolo è stato inviato all'Istituto di medicina legale per determinare la causa esatta della morte mentre - riporta Hurryet - sono in corso le indagini su larga scala da parte della polizia. Dopo la partita di ieri contro l'Eczacibasi Istanbul, persa 3-0, la squadra italiana era rientrata in hotel accanto al Burhan Felek Sports Hall. Secondo la polizia Ituma è entrata nella sua stanza dopo «aver vagato per il corridoio tra le 22.30 e le 22.50», aggiunge il media turco.

Un minuto di silenzio su tutti i campi di pallavolo. Lo ha disposto la Federazione Italiana, in memoria di Julia Ituma, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica.