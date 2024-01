IT Wallet, cosa succede alla carta d'identità cartacea? Vale ancora? Per quanto tempo si potrà usare per viaggiare? La guida completa

Arriva IT wallet, il primo portafoglio digitale libero e gratuito per tutti i maggiorenni. Conterrà i principali documenti del cittadino, e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che serve per rapportarsi con la Pa. Quello che oggi è rappresentato da SPID e CIE. Il via libera ufficiale dovrebbe arrivare dopodomani, con l’ok del Consiglio dei ministri al nuovo decreto Pnrr, per accelerare i progetti del piano da poco rimodulato e di cui fa parte anche il wallet, direttamente sull'App Io. Il wallet conterrà inizialmente anche la tessera sanitaria e la carta delle disabilità. Poi sarà contenitore di la patente e successivamente delle carte e deii documenti di aziende private con cui il singolo cittadino ha rapporti. Ma cosa succede alla carta d'identità cartacea?

IT Wallet, via libera mercoledì: dalla carta d’identità alla tessera sanitaria, il portafoglio è digitale. Ecco come funziona

Cosa cambia con la versione cartacea

La carta d’identità resta ancora oggi un documento di riconoscimento, utile anche a viaggiare nell’Unione europea quando valida per l’espatrio.

Come anticipato la versione cartacea verrà sostituita dalla versione digitale. Molte persone però, in attesa di ottenere la versione all'interno dell'IT Wallet, ne sono ancora in possesso. E in caso di rinnovo con urgenza è ancora possibile richiedere la versione cartacea. Il ministero dell'Interno non ha ancora annunciato quando questa finirà definitivamente in soffitta, terminando la sua validità al di là della scadenza.

I viaggi in Europa

Tuttavia per viaggiare all'interno dell'Unione Europea sarà obbligatorio procedere alla conversione alla carta d'identità digitale a partire dal 3 agosto 2026. Il Regolamento dell’Unione europea n. 2019/1157 stabilisce infatti che la carta d’identità cartacea dovrà cessare la validità entro quella data, indipendentemente dalla validità del documento.

Come rinnovare la carta d'identità

E se la carta d'identità non è ancora scaduta? Nessun problema. È possibile infatti rinnovarla e passare alla versione digitale anche prima della scadenza del documento. Non è necessario presentare la vecchia carta per ottenere il rinnovo. È sufficiente portare con sé un altro documento di riconoscimento valido come la patente di guida o il passaporto o in alternativa due testimoni che attestino l’identità.