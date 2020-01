Iran, milioni ai funerali di Soleimani, la figlia: Usa vedranno i figli morire. Il successore riceve i leader di Hamas

​Iran, milioni di iraniani hanno sfilato a Teheran al corteo funebre del generale Soleimani e il leader iraniano Ali Khamenei ha pregato in lacrime sulle bare di Soleimani e degli altri ufficiali uccisi nel raid americano, durante la cerimonia funebre all'università di Teheran. Milioni di persone hanno continuato a sfilare in processione nella piazza Azadi. L'effigie del presidente Donald Trump è stata esposta in Enghelab Street con una corda al collo.

Kenya, attacco a base Usa: uccisi tre americani, un soldato e due contactor

L'Iran dichiara la fine dell'accordo nucleare: «Via i limiti all'arricchimento dell'uranio»

L'accordo sul nucleare. Intanto Trump torna a parlare del nucleare dopo il ritiro dell'Iran dagli accordi che ha decretato di fatto la fine dell'accordo, deplorata anche dai leader europei. «L'Iran non avrà mai un'arma atomica», scrive in maiuscolo su Twitter.

Riunione straordinaria per l'Ue. I ministri degli Esteri dell'Unione europea si riuniranno venerdì prossimo a Bruxelles in un vertice straordinario per discutere della crisi in Iran e Iraq. In base a quanto si apprende a Bruxelles non è escluso che si discuterà anche della questione libica.

Il successore di Soleimani riceve i leader di Hamas.

La leadership di Hamas è stata ricevuta oggi a Teheran da Ismail Qaani, il successore del generale iraniano Qassem Soleimani. All'incontro - riferiscono fonti stampa palestinesi - hanno preso parte il leader di Hamas Ismail Haniyeh, il suo vice Sallah al-Aruri, nonchè Ezzat a-Rishk, Mussa Abu Marzuk e Osama Hamdan. Di essi solo Haniyeh risiede in permanenza a Gaza. Israele segue intanto da vicino le attività di Haniyeh, nella preoccupazione che esse possano in seguito avere riflessi sulla situazione al confine con la Striscia di Gaza. «L'eliminazione di Soleimani - ha detto oggi il comandante della regione militare meridionale di Israele, generale Hertzi Halevi - influenza anche noi. Dobbiamo seguire gli sviluppi da vicino».



Il generale: nemmeno la morte di Trump vendicherà Soleimani.

«Anche se colpissimo tutte le basi Usa, o uccidessimo Trump o il suo ministro della Difesa, non sarebbe sufficiente a vendicare l'uccisione di Qassem (Soleimani). Solo l'espulsione degli americani dalla regione lo sarà». Lo ha detto il brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh, comandante delle unità aerospaziali dei Pasdaran, durante i funerali delle generale Soleimani a Teheran.

Il consigliere di Khamenei: «Per gli Usa sarà un altro Vietnam». «Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam». Lo ha detto Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, citato da Farsnews. «Nonostante le vanterie dell'ignorante presidente degli Stati Uniti, l'Iran intraprenderà un'azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire», ha sottolineato.

La figlia di Soleimani: «Americani vedranno i loro figli morti». Le famiglie dei soldati statunitensi di stanza in Medio Oriente «dovrebbero aspettarsi la morte dei loro figli». Lo ha detto la figlia del generale Qassem Soleimani, Zeinab, durante la cerimonia funebre per suo padre all'università di Teheran. Sottolineando la necessità di una vendetta immediata verso gli Stati Uniti, ha definito Trump, come fece una volta il padre, un «giocatore d'azzardo». «Hai fatto un errore storico - ha aggiunto - non potrai seminare discordia tra Iran e Iraq». Anche il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha tenuto un discorso durante la cerimonia.



I leader di Hamas e Jihad islamica ai funerali di Soleimani. Ai funerali del generale iraniano Qassem Soleimani hanno partecipato anche il leader di Hamas Ismail Haniyeh, il suo vice Salah al-Aruri ed il leader della Jihad islamica Ziad Nakhale. Lo riferiscono i media di Gaza secondo cui la loro presenza alle esequie rischia ora di provocare frizioni con i principali Paesi sunniti: Egitto ed Arabia Saudita. Con un implicito riferimento ad aiuti assicurati dall'Iran alle milizie palestinesi, Haniyeh ha affermato: «Il progetto delle resistenza nella terra di Palestina e nella Regione non sarà indebolito né retrocederà. Le eliminazioni hanno il solo risultato di infonderci nuova forza per la liberazione di Gerusalemme. Qassem Soleimani ha dedicato la vita alla resistenza ed è un martire di al-Quds», il nome arabo di Gerusalemme. «La resistenza è uscita vittoriosa in Libano e a Gaza e avrà ragione del progetto sionista». A quanto risulta, Haniyeh sarà ricevuto dal leader supremo dell'Iran Ali Khamenei.

