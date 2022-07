Ivana Trump, come è morta? Le ultime ore in un ristorante di New York. «Era stanca, ma sembrava stesse bene»

Aveva cenato nel suo ristorante preferito, non lontano da casa. Ivana Trump è morta poco dopo nel suo appartamento a New York ed è stata trovata senza vita a causa di un arresto cardiaco. Secondo il The Sun, aveva trascorso un paio d'ore in un locale dove però l'ex moglie di Donald non aveva accusato particolari malesseri. E sono stati proprio i proprietari dell'Altesi Restaurant, un ristorante di cui Ivana Trump era cliente affezionata, a raccontarlo al Sun: «Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l'ho vista - ha spiegato Paola Alavian -. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po' stanca, ma per il resto sembrava a posto. Sono un po' sotto choc in questo momento, abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa».

L'annuncio di Donald Trump

Ivana Trump è morta ieri all’improvviso all’età di 73 anni per un arresto cardiaco nell’appartamento dell’Upper East side di Manhattan nel quale viveva. I paramedici hanno risposto all’allarme lanciato dall’abitazione sulla 64° strada, ma quando sono arrivati sul luogo non hanno potuto che constatare il decesso. «Sono profondamente rattristato nell’annunciare a tutti quelli che la amavano, e ce ne sono così tanti, che Ivana è morta nella sua casa», ha scritto l’ex marito, a commento della notizia in un messaggio sulla piattaforma Thruth Social, con la quale comunica dopo essere stato estromesso da Twitter: «Lei era una donna stupenda, meravigliosa e bella, e ha condotto una vita che è fonte di ispirazione per molti. La sua gioia e il suo orgoglio erano i nostri tre figli Donald Jr, Ivanka ed Eric. Lei era molto orgogliosa di loro, e noi lo eravamo di lei. Riposa in pace, Ivana». Si era sposata quattro volte, l’ultima con l’italiano Rossano Rubicondi.