Donald Trump Jr.: «Ucraina uno dei Paesi più corrotti al mondo, usare quei 33 miliardi per i bisognosi americani»

Donald Trump Jr., figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti, ha definito l'Ucraina «uno dei Paesi più corrotti al mondo». Il primogenito di Donald e Ivana Trump - commentando il pacchetto di aiuti da 33 miliardi di dollari richiesto al Congresso da Joe Biden in favore di Kiev - ha scritto su Twitter: «Che ne dici se li usiamo per aiutare gli americani bisognosi? O forse per proteggere i nostri confini? Forse far ripartire il nostro settore energetico? Istruzione? No, invece li daremo a uno dei Paesi più corrotti del mondo, dove sono sicuro che la maggior parte sarà saccheggiata da politici corrotti».

Hard pass. How about we use it to help Americans in need? Or to perhaps secure out border? Maybe get our energy sector going again? Education?



No, instead we’ll give it to one of the most corrupt countries in the world, where I’m sure most will be looted by corrupt politicians. https://t.co/NNXP7Vf9fd

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 28, 2022