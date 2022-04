Intercity notte, prenotazioni boom per le vacanze di Pasqua: oltre 25mila

Sono già 25mila le prenotazioni effettuate per le vacanze di Pasqua sugli Intercity Notte Trenitalia, lo rende noto Fs News, il giornale online del Gruppo FS. Posti a sedere, cuccette comfort ma anche vagone letto deluxe o cabina Excelsior. È quanto il Gruppo Fs propone a giovani, famiglie e turisti. Un viaggio conveniente, comodo, sicuro e sostenibile per visitare le mete più suggestive d'Italia. A bordo di confortevoli carrozze, con ambienti interni rinnovati, per attraversare la penisola da Nord a Sud e raggiungere la propria destinazione riposati, sfruttando le ore notturne per il viaggio. L'arrivo è in centro città, senza alcun costo aggiuntivo per il bagaglio e la colazione con menù a scelta (Special, Gluten e Lactose Free) servita in cabina; non ci sarà nemmeno il problema di dove lasciare l'amico a quattro zampe, perché potrà salire a bordo. Un viaggio nel segno dell'accoglienza e dell'ospitalità anche grazie al personale dedicato presente per l'intero viaggio e una soddisfazione della clientela in costante crescita e pari al 95,6%. (Indagine di customer satisfaction rilevazione gennaio 2022- Viaggio nel complesso voto 6-9).

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Autobus e treni gratis per i profughi ucraini

Le tratte

Sono oltre 25 le città servite dall'Intercity Notte oltre alle tante destinazioni presenti lungo il percorso. Spiccano mete artistiche e turistiche, unite alle tradizioni pasquali e alla buona cucina regionale che attraversano l'intera Italia. Tra cui Messina, Siracusa, Palermo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Lecce, Taranto, Bari, Foggia, Pescara. E ancora Napoli, Salerno, Ancona, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Venezia, Trieste, Udine, Bolzano, Verona, Milano, Torino e Genova. Sono le città del network degli Intercity Notte dalle quali è possibile raggiungere tantissime altre località grazie alla moderna fotta di Busitalia e ai treni regionali di Trenitalia e Ferrovie del Sud-Est.