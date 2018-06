Si stacca un tirante del gonfiabile: bimbo fa un volo di quattro metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORGARIA NEL FRIULI (Udine) - Un bambino di dieci anni èda una altezza di quattro metri da un giocoallestito nel parco di Cornino didove era in corso la manifestazione Trota in Festa; è successo intorno alle 13.30 di oggi, domenica 10 giugno, per cause da accertare; pare che uno deiche assicurava ilal suolo di siaa staccato. Il gioco ha quindi perso stabilità e il piccolo è caduto.​Il bambino ha battuto la testa ed è stato subito soccorso dalle persone che erano lì vicino in quel momento e che hanno chiamato il numero di emergenza Nue 112. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero e una ambulanza. All'arrivo dei sanitari il piccolo era cosciente ma ferito; è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.