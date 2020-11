Gerry Scotti ricoverato per il Covid in terapia intensiva: ecco come sta adesso

Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva per il Covid, ma adesso sta meglio. A pubblicare la notizia è stato il sito Tpi. Ricoverato in un ospedale milanese da circa dieci giorni, Scotti è stato per alcuni giorni in terapia intensiva a causa di difficoltà respiratorie. Come detto, nelle ultime ore, il quadro clinico è migliorato e il conduttore di Mediaset è stato fortunamente trasferito in un altro reparto.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Carlo Conti torna a condurre "Tale e quale show": come sta... IL CONDUTTORE Carlo Conti torna a casa dopo il Covid, l'annuncio su Instagram RAI1 Tale e Quale Show, boom ascolti senza Carlo Conti: vince Barbara Cola... PERSONE Carlo Conti malato di Covid, è ricoverato all'ospedale di... L'ALLARME Covid, boom di vip positivi: il virus viaggia negli studi televisivi...

Alla fine di ottobre era stato Gerry a scrivere su Instagram a proposito della malattia: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento», aveva scritto. Il conduttore nel post sul suo profilo Instagram appariva sorridente davanti a un microfono.

Ultimo aggiornamento: 11 Novembre, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA