Flavio Briatore, la difesa alla sua “pizza da ricchi” contro quella a 4 euro: «Siete invidiosi. Io sono un genio e voi non lo siete». L'ira di Napoli

«Come fanno a vendere la pizza a 4-5 euro?». Flavio Briatore non ci stà e replica dai suoi social alle critiche di chi ritiene esagerati i prezzi delle pizze nella sua catena Crazy Pizza. «Noi come Crazy Pizza siamo partiti da un principio base: dobbiamo mettere i prodotti migliori sul mercato».

E nel video l'imprenditore elenca una serie di costi al pubblico e al dettaglio dei vari alimenti, dal prosciutto iberico al tartufo. Queste le due special guest del menù. Per poterle gustare, l'investimento da fare è di 65 euro. Alle materie prime vanno aggiunte le tasse e i costi dei dipendenti. A Napoli non ci stanno e dicono che una margherita di qualità può essere venduta a prezzi contenuti. Sergio Miccú, presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, spiega: «Il problema non è a quanto si venda la pizza con l'astice blu ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità».

La provocazione

Ma Briatore nel suo video spiega che per lui è impossibile servire una buona pizza, con prodotti buoni a 4-5 euro. «C'é qualcosa che mi sfugge». E nei suoi locali la margherita costa 15 euro. È provocatorio Flavio, che continua ringraziando i suoi clienti che in tutto il mondo lo scelgono. «Ragazzi siete grandi invidiosi e vi adoro perché mi fate una pubblicità fortissima».

Poi un altro video che potrebbe quasi diventare un meme: «Io sono un genio e voi non siete niente». Ma la domanda che sorge è: Dove ha trovato a 4 euro una pizza Flavio Briatore a Napoli?