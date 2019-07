estrazioni di Lotto , Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 luglio 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 3 13 15 36 42 90. Numero Jolly 6, Superstar 83. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale alla strabiante cifra di 188 milioni e 900 mila euro, il più alto di sempre.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 54 31 10 65 9

CAGLIARI 86 35 18 42 64

FIRENZE 29 47 61 63 12

GENOVA 78 88 79 27 89

MILANO 78 23 38 49 19

NAPOLI 65 83 45 7 37

PALERMO 89 15 2 21 5

ROMA 25 29 50 78 37

TORINO 67 38 41 34 2

VENEZIA 63 87 22 73 39

NAZIONALE 43 80 33 22 48

SUPERENALOTTO, I NUMERI

3 13 15 36 42 90

Numero Jolly 6

Superstar 83

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

10 15 18 23 25 29 31 35 38 47 54 63 65 67 78 83 86 87 88 89

Numero Oro 54

Doppio Oro 54 31



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 10 totalizzano Euro: 30.504,76

Punti 4: 1.347 totalizzano Euro: 229,22

Punti 3: 48.799 totalizzano Euro: 19,12

Punti 2: 685.338 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 22.922,00

Punti 3SS: 226 totalizzano Euro: 1.912,00

Punti 2SS: 2.788 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 16.954 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 33.313 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 20.995 totalizzano Euro: 524.875,00

Disponibile per il prossimo 6 Euro: 188.900.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA