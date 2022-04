Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 9 aprile 2022: numeri vincenti e quote. Nessun 6

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 9 aprile 2022. La combinazione vincente del Superenalotto è la seguente: 2 - 22 - 27 - 42 - 52 - 89. Numero Jolly 36, Numero Superstar 19. Anche oggi nessun 6 né 5+: il jackpot per il prossimo concorso sale ancora a 186,6 milioni di euro.

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di sabato 9 aprile 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021. Nessun 6 né 5+ nell'estrazione di martedì scorso.

BARI 25 34 68 90 66

CAGLIARI 54 31 35 17 53

FIRENZE 45 44 5 23 34

GENOVA 42 13 89 20 8

MILANO 54 76 60 48 22

NAPOLI 85 15 34 66 68

PALERMO 82 22 83 12 4

ROMA 41 73 46 15 72

TORINO 25 10 89 71 65

VENEZIA 58 80 59 35 1

NAZIONALE 33 56 87 30 84

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta lo scorso 22 maggio 2021, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera sabato 9 aprile 2022 supera i 185 milioni. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021.

2 - 22 - 27 - 42 - 52 - 89

Numero Jolly 36, Numero Superstar 19

10 13 15 22 25 31 34 35 41 42.

44 45 54 58 68 73 76 80 82 85.



NUMERO ORO:25. DOPPIO ORO: 25 34.

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 14 € 17.899,93

punti 4 1.127 € 225,68

punti 3 33.167 € 23,13

punti 2 490.743 € 5,00

6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00

5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00

5 stella 0 € 0,00

4 stella 7 € 22.568,00

3 stella 236 € 2.313,00

2 stella 3.453 € 100,00

1 stella 21.691 € 10,00

0 stella 46.170 € 5,00