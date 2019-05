Sul podio, la sorpresa più grande di queste europee francesi, i Verdi, che scavalcano la deludente destra dei Republicains e che con il voto giovane andato in massa ad un personaggio come Yannick Yadot diventano terza forza, quasi al 13%. E pongono la loro candidatura come nuova guida della gauche, che non affonda: se grande è l'amarezza dei seguaci di Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise) - passati da terza forza alle presidenziali al rischio di non prendere seggi in Europa (6-7%) - si segnala l'inversione di tendenza dei socialisti: l'ex partito di Hollande arriva anche lui al 6-7%, grazie anche all'alleanza con il nuovo Place Publique di Raphael Glucksmann. Se l'estrema destra festeggia e chiede la testa della maggioranza, i conservatori tradizionali - ex neogollisti - non sembrano in grado di arrestare il loro declino: i Republicains sono stati scavalcati al loro terzo posto degli ultimi anni dai Verdi e si fermano all'8,3%.