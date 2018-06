Exploit centrodestra a guida Lega M5S frena, il Pd tiene Brescia

Il sindaco Pd uscente Emilio Delbono è confermato primo cittadino con il 53,86% dei voti. La sfidante di centrodestra Paola Vilardi si ferma al 38,10%. A seguire Guido Ghidini per il Movimento 5 stelle al 5,45%.

Eletto sindaco Francesco Rucco del centrodestra con il 50,6%. L'esponente del centrosinistra Otello Dalla Rosa si ferma al 45,9%.



TREVISO Mario Conte del centrodestra eletto sindaco al primo turno con il 54,3%. Giovanni Manildo, candidato del cenmtrosinistra si ferma al 37,8. Domenico Losappio (M5S) al 4,2%.

Ballottaggio tra Leonardo Latini, esponente della Lega alla guida della coalizione di centrodestra, e Thomas De Luca, M5S. Latini ha ottenuto il 49,22% dei voti, De Luca il 25,03%. Al 14,99% Paolo Angeletti centrosinistra.

TERAMO Ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Teramo. Il candidato Giandonato Morra (Fi, Fdi, Lega e liste civiche) è al 35,23% mentre Gianguido D'Alberto (Pd e liste civiche) è al 20,79%. A seguire: Cristiano Ciriaco Rocchetti per il Movimento 5 stelle al 16,35%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA