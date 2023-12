Sposa l'uomo che le faceva da babysitter da quando aveva 4 anni. «La differenza d'età non conta»

La storia d'amore di una donna ha creato diverse critiche sui social. Samantha Gizzle ha raccontato su TikTok la sua relazione con un uomo 15 anni più grande. La cosa che ha sconvolto molti è stato il loro primo incontro: quando si sono conosciuti lui aveva 19 anni e faceva da babysitter a lei che ne aveva solo 4. Ovviamente la loro storia non è iniziata allora.

La storia d'amore

I due hanno iniziato a frequentarsi quando Samantha ha compiuto 18 anni.

Su TikTok la donna ha postato con in sottofondo la canzone «When We Were Young» la foto del loro primo incontro, seguita da quella del loro matrimonio. Sono in molti a non aver appoggiato questa relazione: «Quando NOI eravamo giovani?? TU eri giovane, LUI era cresciuto», ha scritto un utente.

La donna ha però risposto alle critiche, dicendo: «Mi rattrista il fatto che alla Gen-Z sia stato fatto il lavaggio del cervello inducendola a pensare che la differenza di età sia una cosa negativa. Stiamo insieme.. felici e al sicuro e non è successo nulla durante il periodo in cui era il mio baby sitter».