aggredita con l'acido da un uomo. Stavolta è accaduto a Civitanova Marche, in Corso Vittorio Emanuele, dove la vittima è stata poi inseguita e accoltellata all'addome e alla schiena dentro un ristorante dove si era rifugiata e dove l'uomo, marito della donna, è stato bloccato e arrestato. Il liquido gettato dall'aggressore, un macedone di 32 anni, avrebbe raggiunto per la maggior parte solo il giubbotto della donna, romena. L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre la donna è stata trasportata in ospedale.



Gessica Notaro, sfregiata con l'acido: 15 anni per Tavares. La vittima: «Se l'è cercata» Un'altra donnacon l'da un uomo. Stavolta è accaduto a, in Corso Vittorio Emanuele, dove la vittima è stata poi inseguita e accoltellata all'addome e alla schiena dentro un ristorante dove si era rifugiata e dove l'uomo, marito della donna, è stato bloccato e arrestato. Il liquido gettato dall'aggressore, un macedone di 32 anni, avrebbe raggiunto per la maggior parte solo il giubbotto della donna, romena. L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre la donna è stata trasportata in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi ha rovinato la vita, la dovevo uccidere...». Alcuni testimoni avrebbero sentito il macedone pronunciare queste parole durante l'aggressione che ha avuto il suo culmine nel bagno del ristorante. L'uomo sarebbe stato poi in qualche modo calmato dal titolare dell'esercizio e dai camerieri prima di consegnarsi alla polizia che lo ha arrestato per tentato omicidio. La vittima dell'aggressione, 29 anni, forse raggiunta anche da qualche schizzo di acido a un occhio, ha riportato gravi ferite all'addome e alla parte posteriore del collo. Per questo motivo è stata portata in sala operatoria per essere sottoposta a un intervento chirurgico.