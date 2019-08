Diletta Leotta, la foto su Instagram e quel particolare che scatena i social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio con il "botto" per Dazn e la sua madrina. Diletta Leotta, inviata speciale a bordo campo a San Siro, ha raccontato il successo dell'Inter sul Lecce. Accanto a lei l'ex giocatore della Roma, oggi opinionista,. La piattaforma streaming ha confermato la conduttrice, ormai volto "regale" del calcio italiano., però, è una super star su Instagram e ogni suo post scatena l'entusiasmo dei fan. Alcuni di loro vanno anche oltre, notando particolari per molti invisibile.Come nell'ultima foto: Diletta Leotta con Balzaretti, sorridenti, a bordo campo a Milano con i microfoni di Dazn. Ma il particolare che hanno notato i follower di Diletta è nel look della siciliana: una camicia con "velatissime" trasparenze. Un gioco di luci o un gioco della mente?